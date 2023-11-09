В Госдуме огласили сроки возвращения мобилизованных домой

Российский военачальник и Глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов огласил сроки возвращения граждан России, призванных на службу в Вооруженные силы РФ во время частичной мобилизации, пишет «Лента.ру».

Согласно заявлению депутата, участники СВО, мобилизованные осенью прошлого года, смогут насовсем покинуть территории, на которых развернуты боевые действия, только после завершения Спецоперации на Украине. Пока СВО продолжается для военнослужащих предусмотрен отпуск за каждые прослуженные 6 месяцев в зоне вооруженного столкновения. В количество увольнительных отпускных дней не учитывается время, потраченное на дорогу до дома и обратно в зону СВО, добавил Андрей Картаполов.

Российский военачальник отметил, что в настоящее время властями нашего государства не запланированная никакая ротация, другими словами, обновление состава военнослужащих.

Масштабный всероссийский призыв проходил осенью 2022 года: стартовал в сентябре, а в октябре Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации.

О начале специальной военной операции в феврале 2022 года заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Согласно объявлению Верховного главнокомандующего, российское государство и его правительство ответило на призыв глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи и поддержке.