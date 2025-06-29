Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось всего несколько дней

Летние сюрпризы в России в 2025 году — это не т...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Летние сюрпризы в России в 2025 году — это не только жара, но и повышенная вероятность ураганов и смерчей. Вопрос о начале купального сезона и дождях остается актуальным для синоптиков.

Жара в июле: ждать ли экстремальную погоду?

Метеоролог Александр Сергеев сообщил, что не стоит ожидать резкой жары в начале июля. В первые дни месяца будет комфортная температура, а июль начнется без аномальных температурных рекордов, как это показывали старые прогнозы.

Евгений Тишковец также отметил, что июль в Москве будет довольно жарким, но температура не превысит норму на более чем 2-2,5 градуса, и экстремальная жара не ожидается.

Ураганы и смерчи: возможны ли?

По словам Сергеева, с наступлением жары в июле возрастает вероятность природных катаклизмов — ураганов и смерчей. Такие явления чаще происходят в жаркую погоду, особенно при её резкой смене.

Когда начнется купальный сезон?

Купальный сезон в столице зависит от погодных условий. Если в начале июля установится антициклон, температура воды может подняться до 20–21 градуса, и сезон откроется. Однако пока стабильного тепла нет.

Какая будет погода в июле?

По прогнозам синоптиков, осадков в июле будет ниже нормы, и только в середине месяца можно ожидать кратковременные дожди, не превышающие 3-4 мм. Влажность также снизится до 65–70%, что создаст эффект духоты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Интересное в Казани

день назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025

после дезинфекции тараканов что делать

Не у нас

день назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Важное в РТ

3 дня назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

замена унитаза под ключ в Санкт-Петербурге

Не у нас

23 часа назад

Барнаулец путешествует по Дагестану и делится впечатлениями

Не у нас

день назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Новости Казани

день назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Новости Татарстана

час назад

Минниханов вручил микроавтобус «Газель» Конгрессу татар Кировской области

Новости Татарстана

23 часа назад

Антиваксеры в Татарстане способствуют возвращению забытых инфекций
Новости Казани
час назад

Дора и Мартин собирают аншлаг на концерте в Казани

Толпы зрителей и аншлаг на Дне молодежи в Казан...

Новости Татарстана

час назад

Промышленность Татарстана за год прибавила 8,6%

Гид по скидкам Казани

день назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

Новости Казани

час назад

Казанский авиационный вуз возглавил специалист в области космоса

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане с июля вырастут коммунальные тарифы на 17,5%
Многодетные семьи получат льготы на оплату колл...
Новости Татарстана
23 часа назад

Многодетные семьи получат льготы на оплату колледжей в Татарстане

Не у нас

час назад

Что нельзя делать 29 июня, чтобы избежать несчастий

Не у нас

час назад

Священник рассказал, что делать, если покойник приходит во сне и зовёт с собой

Не у нас

час назад

Суд США одобрил техасский закон о проверке возраста на порносайтах
Открылись продажи дома в лучшем ЖК России
Интересное в Казани
5 дней назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России