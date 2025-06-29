В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось всего несколько дней

Летние сюрпризы в России в 2025 году — это не только жара, но и повышенная вероятность ураганов и смерчей. Вопрос о начале купального сезона и дождях остается актуальным для синоптиков.

Жара в июле: ждать ли экстремальную погоду?

Метеоролог Александр Сергеев сообщил, что не стоит ожидать резкой жары в начале июля. В первые дни месяца будет комфортная температура, а июль начнется без аномальных температурных рекордов, как это показывали старые прогнозы.

Евгений Тишковец также отметил, что июль в Москве будет довольно жарким, но температура не превысит норму на более чем 2-2,5 градуса, и экстремальная жара не ожидается.

Ураганы и смерчи: возможны ли?

По словам Сергеева, с наступлением жары в июле возрастает вероятность природных катаклизмов — ураганов и смерчей. Такие явления чаще происходят в жаркую погоду, особенно при её резкой смене.

Когда начнется купальный сезон?

Купальный сезон в столице зависит от погодных условий. Если в начале июля установится антициклон, температура воды может подняться до 20–21 градуса, и сезон откроется. Однако пока стабильного тепла нет.

Какая будет погода в июле?

По прогнозам синоптиков, осадков в июле будет ниже нормы, и только в середине месяца можно ожидать кратковременные дожди, не превышающие 3-4 мм. Влажность также снизится до 65–70%, что создаст эффект духоты.