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В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось совсем чуть-чуть

Лето 2025 года в России обещает быть насыщенным...

kasheloff.ru

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Лето 2025 года в России обещает быть насыщенным событиями. Вопросы о жаре, ураганах и начале купального сезона волнуют россиян.

Когда будет жара в июле?

Метеоролог Александр Сергеев сообщил, что начало июля не принесет резкой жары. В первые дни месяца прогнозируется комфортная погода, и температурные рекорды не ожидаются в Центральной России. Прогнозы о жаре были скорректированы.

Евгений Тишковец добавил, что в Москве июль будет теплым, но без экстремальных температур — повышение температуры будет на 2-2,5 градуса выше нормы.

Ураганы и смерчи — возможны ли?

Александр Сергеев отметил, что с наступлением жаркой погоды в июле увеличивается риск ураганов и смерчей. Эти явления часто происходят при радикальной смене температуры, и в условиях температурных колебаний вероятность катаклизмов значительно возрастает.

Когда откроется купальный сезон?

Купальный сезон начнется, если в начале июля установится антициклон. Вода прогреется до 20-21 градуса, и сезон будет открыт, однако на данный момент стабильного тепла нет.

Что насчет осадков в июле?

Прогнозы синоптиков предсказывают осадки в пределах 40–60 мм, что ниже нормы. В первой декаде месяца дождей не ожидается, но ко второй половине июля возможны кратковременные дожди.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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