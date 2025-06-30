В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось совсем чуть-чуть

Лето 2025 года в России обещает быть насыщенным событиями. Вопросы о жаре, ураганах и начале купального сезона волнуют россиян.

Когда будет жара в июле?

Метеоролог Александр Сергеев сообщил, что начало июля не принесет резкой жары. В первые дни месяца прогнозируется комфортная погода, и температурные рекорды не ожидаются в Центральной России. Прогнозы о жаре были скорректированы.

Евгений Тишковец добавил, что в Москве июль будет теплым, но без экстремальных температур — повышение температуры будет на 2-2,5 градуса выше нормы.

Ураганы и смерчи — возможны ли?

Александр Сергеев отметил, что с наступлением жаркой погоды в июле увеличивается риск ураганов и смерчей. Эти явления часто происходят при радикальной смене температуры, и в условиях температурных колебаний вероятность катаклизмов значительно возрастает.

Когда откроется купальный сезон?

Купальный сезон начнется, если в начале июля установится антициклон. Вода прогреется до 20-21 градуса, и сезон будет открыт, однако на данный момент стабильного тепла нет.

Что насчет осадков в июле?

Прогнозы синоптиков предсказывают осадки в пределах 40–60 мм, что ниже нормы. В первой декаде месяца дождей не ожидается, но ко второй половине июля возможны кратковременные дожди.