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В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная волна жара: осталось всего пару дней

В июле 2025 года в России будет немало сюрпризо...

kasheloff.ru

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В июле 2025 года в России будет немало сюрпризов, согласно прогнозам синоптиков. Некоторые регионы могут столкнуться с ураганами и смерчами, а вопрос о начале купального сезона и жаре остается открытым.

Когда ждать жару в июле?

Метеоролог Александр Сергеев отметил, что июль не принесет резкого наступления жары. В первую декаду месяца ожидается умеренная погода. Некоторые модели прогнозировали жару, но сейчас прогнозы были откорректированы, и в первые дни июля температура в Центральной России не будет рекордной.

Евгений Тишковец, в свою очередь, подчеркнул, что в Москве июль будет типично знойным, но без экстремальной жары — повышение температуры будет незначительным (2-2,5 градуса выше нормы).

Ураганы и шквалистый ветер в России

С наступлением жаркой погоды в июле возрастает вероятность ураганов и смерчей, заявил метеоролог Александр Сергеев. Он пояснил, что температурные колебания, которые наблюдались в июне, продолжатся и в июле, увеличивая вероятность катаклизмов.

Когда откроется купальный сезон?

Если в первой половине июля установится антициклон, температура воды может достичь 20–21 градуса, что откроет купальный сезон в столичном регионе. Однако на данный момент этого не произошло.

Что насчет осадков в июле?

Прогнозируется, что в июле осадков будет меньше нормы — около 40–60 мм, и первые десять дней месяца, скорее всего, обойдут без дождей. В последней декаде месяца можно ожидать кратковременные дожди, но их интенсивность не превысит 3-4 мм.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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