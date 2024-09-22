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В Европе уже отказались, а россияне все также едят: этот овощ может убить вас и ваши почки

Пока европейские страны ограничивают использова...

stockmeier-food.ru

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Пока европейские страны ограничивают использование ревеня в пищу из-за здоровьесберегающих рисков, в России этот овощ сохраняет свои позиции на столах и в рецептах. Ревень, известный своим неповторимым кислым вкусом, традиционно используется в России для приготовления варенья, компотов и пирогов.

Если приехать в страны Европы, то можно узнать, что сейчас там резко начали снижать количество потребляемого ревеня. Связано это с тем, что в нем содержится очень высокий показатель щавелевой кислоты. Такой компонент может стать причиной камней в почках, а также вызывать различные проблемы с мочеполовой системой. Особенно опасны в этом плане листья ревеня, которые содержат наибольшее количество щавелевой кислоты и категорически не рекомендуются к употреблению.

Тем не менее, в России ревень остаётся востребованным за счёт своих питательных качеств. Он богат витамином C, калием и магнием, что делает его желанным ингредиентом в рационе. Его кисловатый вкус добавляет изюминку различным блюдам, от сладостей до основных курсов.

Несмотря на его популярность, специалисты рекомендуют подходить к употреблению ревеня с осторожностью, особенно лицам с предрасположенностью к заболеваниям почек и мочеполовой системы. Умеренность и информированность о потенциальных рисках могут помочь избежать здоровьесберегающих проблем, связанных с этим в противном случае полезным продуктом.

Таким образом, в то время как в Европе ревень постепенно уходит в забвение из-за своих рисков, в России он продолжает оставаться актуальным элементом национальной кулинарии, храня в себе как вкусовые, так и питательные качества, при правильном подходе к потреблению.

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