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В декабре придет сразу две пенсии: пенсионеры в шоке от долгожданного сюрприза от государства

В декабре придет сразу две пенсии: пенсионеры в шоке от долгожданного сюрприза от государства

ptoday.ru

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Российским пенсионерам сообщили радостную новость, где содержится информация о том, что в декабре текущего года страховые выплаты будут начислены дважды, пишет progorod59.

Пенсионные эксперты рассказали, что в декабре 2023 года пожилым гражданам РФ будут начислены сразу две пенсионные выплаты в течение месяца. Первая поступит уже с 1 декабря, а не с 3, так как 3 число выпадет на выходной день, а вторая в конце завершающего год месяца, потому что первая неделя января 2024 года - выходная из-за новогодних праздников, и соответственно все финансовые организации работать не будут.

Более того, январская пенсионная выплата, которая придет ближе к концу декабря будет содержать в себе приятный подарок, а именно, увеличенную сумму. Это связано с тем, что Государственной думой Российской Федерации был принят закон, подразумевающий повышение пенсий на 7,5% с 1 января 2024 года, которое предусмотрено для того, чтобы пенсионеры имели возможность компенсировать действующий в настоящее время рост цен на товары и услуги.

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