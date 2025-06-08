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В Чебоксарах ищут пропавшего ребенка: восьмилетний мальчик пропал из лагеря для детей

В Чебоксарах пропал восьмилетний ребенок по име...

минздрав.тверскаяобласть.рф

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В Чебоксарах пропал восьмилетний ребенок по имени Платон. Мальчик исчез утром 5 июня из детского лагеря. Розыск был подтвержден в МВД, и вскоре прохожие сообщили о местоположении мальчика, узнав его в городе.

Что случилось?

Платон отдыхал в летнем лагере и не вернулся на место пребывания. В течение дня его мобильный телефон оставался недоступным, что вызвало переживания у его родных. Органы внутренних дел активно занимались поисками ребенка.

Как нашли ребенка?

К 16:00 на ориентировку, размещенную в СМИ и социальных сетях, откликнулись прохожие. Они узнали мальчика в городе и сообщили об этом. После установления контакта с правоохранительными органами стало известно, что с Платоном все в порядке. Оказавшись на месте, сотрудники полиции узнали, что мальчика забрала его мама.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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