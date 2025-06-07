В Чебоксарах ищут пропавшего ребенка: восьмилетний мальчик исчез из лагеря для детей
kasheloff.ru
В Чебоксарах пропал восьмилетний ребенок. Мальчик по имени Платон исчез утром 5 июня из детского лагеря. Розыск был подтвержден в МВД, а вскоре прохожие узнали мальчика и сообщили о его местоположении.
Что случилось?
Платон, который отдыхал в развивающемся летнем лагере, не вернулся на место пребывания. В течение дня его мобильный телефон оставался недоступным. Родные переживали за мальчика, а органы внутренних дел активно занимались поисками.
Как нашли ребенка?
К 16:00 на ориентировку, размещенную в СМИ и социальных сетях, откликнулись прохожие. Они узнали мальчика в городе. Вскоре, после установления контакта с правоохранительными органами, стало известно, что с Платоном все в порядке, и его забрала мама.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец