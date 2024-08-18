В Буграх вспыхнул аккумулятор электросамоката

В ночь на 16 августа в поселке Бугры Всеволожского района произошло чрезвычайное происшествие, которое могло обернуться крупным пожаром. Житель поселка, 33-летний гражданин Узбекистана, столкнулся с неожиданным взрывом аккумулятора своего электросамоката. Об этом сообщает местное издание 78.ru.

Происшествие развернулось около полуночи в квартире дома №13 по Тихой улице. По словам мужчины, он поставил аккумуляторную батарею от самоката на зарядку, но спустя некоторое время услышал громкий хлопок. Подойдя к зарядному устройству, он обнаружил, что аккумулятор вспыхнул.

Ситуация стала критической, когда попытки потушить пламя самостоятельно не принесли результата. В попытке предотвратить распространение огня по квартире, мужчина принял решительные меры — выбросил горящий аккумулятор из окна. Благодаря его действиям, пожар удалось избежать, однако под окнами стояли припаркованные автомобили. Владелец электросамоката поспешил рассчитаться с их владельцами за возможный ущерб.

Этот инцидент поднимает важные вопросы безопасности использования и хранения литий-ионных аккумуляторов, которые широко применяются в современных электронных устройствах и транспортных средствах. Эксперты подчеркивают необходимость соблюдения инструкций по эксплуатации и правил безопасности при зарядке таких устройств, особенно в жилых помещениях.

Происшествие в Буграх стало напоминанием о потенциальных опасностях, связанных с неправильным обращением с электроникой, и о важности своевременных действий в экстренных ситуациях для предотвращения более серьезных последствий.