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В январе пенсий не ждите: пенсионеры раздосадованы неожиданным сюрпризом от государства

В январе пенсий не ждите: пенсионеры раздосадованы неожиданным сюрпризом от государства

vecherka.spb.ru

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Российским пенсионерам сообщили, что в январе 2024 года им не придет страховая денежная государственная выплата по возрасту, однако в декабре текущего года их ожидает сюрприз, пишет progorod59.

Новогодние выходные в 2024 году будут продолжаться с 1 по 9 января, соответственно банки и Социальный фонд, которые занимаются распределением и начислением пенсии, будут отдыхать, и январская выплата вначале месяца не придет.

Тем не менее, власти Российской Федерации нашли выход из данной ситуации и решили, что январская пенсия будет начислена во второй половине декабря 2023 года.

Добавим, что вторая выплата, которая поступит российским пенсионерам в конце декабря, будет содержать в себе сюрприз: сумма пенсии будет увеличена, так как в Российской Федерации был принят закон, что с 1 января 2024 года пенсии пожилых граждан России увеличиваются на 7,5 процентов.

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