В январе пенсий не ждите: пенсионерам сообщили о непопулярном решении

Пожилым гражданам Российской Федерации рассказали о дате начисления январской пенсии 2024 года: в январе она не придет, сообщают «Известия».

Первый зимний месяц порадует российских пенсионеров, так как им придет сразу две пенсии. Однако вторая выплата - это вовсе не государственный подарок, а пенсия за январь 2024 года.

Граждане, которым начисляются страховые выплаты по возрасту с 1 по 8 числа на банковские карты, получат пенсию за январь с 25 по 29 декабря 2023 года. Выплаты же через почту ненормированные, поэтому, когда придут деньги, зависит от конкретных отделений.

Добавим, что сумма второй пенсии будет проиндексирована на 7,5 процента, так как Правительство РФ приняло закон о повышении страховых выплат с 1 января 2024 года, в связи с активным ростом цен на товары и услуги.