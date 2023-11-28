В январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед вопиющим фактом

Российским пенсионерам сообщили огорчающую новость: в январе 2024 года им не будут выплачены пенсии, сообщил информационный новостной портал progorod59.ru.

Ввиду того, что первая январская неделя выходная, Социальный фонд и финансовые организации занимающиеся распределением и начислением страховых пенсионных выплат будут отдыхать, а из этого следует и то, что в привычные для пожилых граждан первые числа месяца деньги не придут.

Однако в завершающем текущий год месяце граждане пенсионного возраста получат сразу две выплаты, где первая будет стандартной пенсией за декабрь, а вторая - январская выплата. Правительство нашей страны решило начислить пенсию за январь в конце декабря, чтобы пожилые россияне не оставались без средств до второй половины января.

Добавим, что вторая пенсионная выплата, которая придет в декабре 2023 года будет увеличена в связи с тем, что власти РФ узаконили индексацию пенсий с января 2024 года на 7,5%, чтобы российские пенсионеры могли противостоять стремительно набирающей обороты в нашей стране инфляции.