В январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед ошеломляющим фактом

Российским пенсионерам сообщили, что в декабре 2023 года и январе 2024 ожидаются изменения в графике страховых государственных выплат по возрасту, сообщает PRIMPRESS.

Грядущий декабрь станет особенным месяцем для пожилых граждан России, так как им придет сразу две пенсии. Более того, вторая государственная выплата будет содержать в себе приятный подарок.

В связи с тем, что первые числа января 2024 года - праздничные выходные дни, финансовые и государственные учреждения не будут работать, соответственно, заниматься распределением и начислением пенсий на счета пожилых граждан будет некому. Поэтому, власти нашего государства приняли решение выплатить деньги во второй половине декабря.

Сюрприз же второй выплаты заключается в том, что на законодательном уровне было установлено, что пенсии в 2024 году будут проиндексированы на 7,5% ввиду стремительно развивающейся в нашей стране инфляции. Другими словами, январская выплата, которая придет в декабре, будет больше, чем обычно.