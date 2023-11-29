В январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед грустным фактом

Российских пенсионеров одновременно обрадовали и огорчили хорошей и плохой новостями: в декабре 2023 года на их счета поступит сразу две выплаты от государства, а в январе 2024 года - ни одной, сообщили в progorod59.

Правительство Российской Федерации установило, что в декабре текущего года пожилые граждане получат две пенсии в течение месяца: первая - пенсия за декабрь, которая придет 1 числа, потому что стандартное для начислений 3 декабря выпадает на выходной день, а вторая - пенсия за январь 2024 года. Вторая выплата назначена ввиду того, что в первые числа января все будут отдыхать на праздничных выходных, и распределять пенсии будет некому.

Добавим, что власти нашей страны приняли закон, подразумевающий прибавку к пенсиям, которая составит 7,5 процента, с начала 2024 года. В связи с этим, так как вторая выплата, которая придет в декабре, является январской, она придет уже с установленной надбавкой. Решение провести индексацию пенсионных выплат связано с тем, что в России происходит активный рост цен на товары и услуги.