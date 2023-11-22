В январе пенсии не ждите: пенсионеров ошарашили неожиданным сюрпризом от государства

Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили нерадостную новость: в январе 2024 года на их счета не поступит пенсия, пишет progorod59.

В связи с тем, что первая неделя января 2024 праздничная и выходная, никакие финансовые и государственные учреждения не будут работать в полном режиме, поэтому в привычное для всех 1 число страховая выплата по возрасту для пенсионеров не придет.

Однако, чтобы решить данную проблему и не оставить российских пожилых граждан без денег до середины января, правительство страны приняло решение выплатить январскую пенсию в конце декабря 2023 года.

Таким образом, в декабре текущего года пенсионеры получат сразу две выплаты в течение месяца: первой станет положенная декабрьская пенсия, а второй - пенсия за январь наступающего 2024 года. Более того, вторая выплата в декабре будет содержать в себе приятный подарок: сумма пенсии будет увеличена, так как с 1 января 2024 года страховые выплаты для пожилых россиян на законодательном уровне проиндексированы на 7,5%.