В январе пенсии не будет: пенсионеров поставили перед фактом

Стало известно, что в январе 2024 года пожилым гражданам России не придет пенсия, сообщил новостной портал PRIMPRESS.

Всем известно, что с 1 по 9 января в нашей стране новогодние выходные, поэтому многие учреждения и организации, включая финансовые и государственные, работать не будут, включая финансовые и государственные. В связи с этим, пенсии, обычно поступающие на счета вначале месяца, не придут.

Однако власти Российской Федерации нашли решение: январская пенсия придет в конце декабря 2023 года.

Таким образом, получается, что в декабре российские пенсионеры получат сразу две выплаты.