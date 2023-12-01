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В январе пенсии не будет: пенсионеров поставили перед фактом

В январе пенсии не будет: пенсионеров поставили перед фактом

muzoktcrb.ru

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Стало известно, что в январе 2024 года пожилым гражданам России не придет пенсия, сообщил новостной портал PRIMPRESS.

Всем известно, что с 1 по 9 января в нашей стране новогодние выходные, поэтому многие учреждения и организации, включая финансовые и государственные, работать не будут, включая финансовые и государственные. В связи с этим, пенсии, обычно поступающие на счета вначале месяца, не придут.

Однако власти Российской Федерации нашли решение: январская пенсия придет в конце декабря 2023 года.

Таким образом, получается, что в декабре российские пенсионеры получат сразу две выплаты.

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