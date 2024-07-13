В 2024 и в 2025 году пенсий не будет. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

В эпоху изменений, Россия активно переосмысливает роль пенсионеров в экономике. С 2019 года начат процесс постепенного повышения пенсионного возраста: мужчины теперь выходят на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Эти изменения открыли новую страницу в дискуссии о включении старшего поколения в рабочую силу.



По последним данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой, с увеличением пенсионного возраста страна ожидает добавление около 2,7 миллиона рабочих мест. Интересный факт: около 60% пенсионеров уже сейчас не покидают рабочее место, внося тем самым значительный вклад в экономическое благосостояние нации.





Одним из ключевых аспектов текущей политики является обновление системы образования для пожилых людей, подчеркивает Голикова. Цель здесь — предоставить возможности для обучения и профессиональной переподготовки, чтобы старшее поколение могло адаптироваться к новым требованиям рынка труда и продолжать быть активными участниками экономической жизни страны.Кроме того, стоит отметить рекордно высокий уровень участия в трудовой деятельности среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет, который достиг 93% к концу 2023 года. Это подтверждает, что предпринимаемые реформы находят отклик у населения, способствуя более гладкой интеграции в новую экономическую среду.Реформы пенсионной системы и трудоустройства в России показывают стремление страны не просто управлять возрастными изменениями населения, но и использовать потенциал каждого поколения для достижения устойчивого экономического развития.