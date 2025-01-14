В 10 раз больше: огромные счета за тепло ждут всех россиян, у которых такие батареи в квартире

Жителям многоквартирных домов стоит быть особенно внимательными при перепланировке своих квартир, особенно касательно перемещения радиаторов отопления.

Недавно стало известно, что несанкционированные изменения в системе отопления могут привести к значительному увеличению расходов на тепло.

Правила и последствия

Во время ремонта и перепланировки квартиры многие владельцы решают переместить радиаторы для удобства или в связи со сносом стены. Однако важно помнить, что любые изменения в системе отопления требуют предварительного согласования с управляющей компанией. Игнорирование этого правила может привести к серьезным финансовым последствиям.

Штрафы и обязанности

Перемещение радиаторов без официального разрешения может стоить владельцу квартиры от 2 до 2.5 тысяч рублей в виде штрафа. Кроме того, суд может потребовать восстановить исходное состояние помещения за счет собственника.

Если в процессе ремонта был добавлен дополнительный радиатор, управляющая компания имеет право увеличить плату за отопление в десять раз в соответствии с новым нормативом.

Строгое правило для балконов и лоджий

Особенно строго относятся к перемещению отопительных приборов на балконы и лоджии. Такие действия считаются нарушением, влияющим на эффективность работы всей системы отопления дома, и категорически запрещены.

Замена радиаторов

В то время как замена старых радиаторов на новые технически не считается перепланировкой, этот процесс также требует уведомления и согласования с управляющей компанией, чтобы избежать недоразумений и возможных нарушений.

Перепланировка, включающая изменение системы отопления, требует внимательного подхода и соблюдения правил. Несмотря на желание улучшить свое жилье, важно помнить о потенциальных рисках и финансовых последствиях.

Правильное согласование работ с управляющей компанией поможет избежать лишних расходов и юридических проблем, сообщает primamedia.ru.