Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Уже совсем скоро россияне будут по-новому платить за отопление – вот что изменится в платежках

С 2025 года Россия вводит значительные изменени...

eburg.mk.ru

Подписаться в Telegram

С 2025 года Россия вводит значительные изменения в систему коммунальных платежей, которые коренным образом изменят принципы расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Основные нововведения касаются методик расчета оплаты за отопление и другие коммунальные услуги.

Пересмотр определения жилой площади

Одним из ключевых аспектов реформы является изменение в Жилищном кодексе РФ определения «общей площади жилого помещения». Теперь балконы и лоджии, которые ранее учитывались в общей площади и влияли на размер коммунальных платежей, будут исключены из расчетов. Это изменение направлено на достижение более справедливой оценки оплаты услуг.

Роль ЕГРН в расчетах

Начиная с 2025 года, Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) станет основным источником сведений о площади помещений. Это новшество призвано увеличить точность данных и снизить количество ошибок в платежных документах, улучшив тем самым общую прозрачность расчетов.

Изменения в расчете за отопление

Вводится новая методика расчета оплаты за отопление в случае поломки общедомового теплового счетчика. Теперь, вместо текущих показаний счетчика, будет использоваться среднемесячный объем потребления за предыдущий год. Это обеспечит более стабильные и предсказуемые платежи для жителей.

Социальное и экономическое воздействие

Предстоящие изменения потенциально снизят финансовую нагрузку на семьи, особенно в регионах с холодным климатом, где отопление занимает значительную часть коммунальных расходов. Это упрощение системы расчетов не только облегчит жизнь многих граждан, но и повысит их доверие к системе жилищного обслуживания.

Будущее жилищной политики

Реформа коммунальных платежей является ответом на давние требования граждан к более справедливым и точным расчетам. Эти изменения предвещают новую эпоху в жилищной политике России, ориентированную на создание честной и открытой системы обслуживания жилого фонда.

Эти нововведения подчеркивают стремление России к более справедливому и прозрачному обществу, где каждый гражданин может чувствовать себя уверенно и защищенно в вопросах жилищного обслуживания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Гид по скидкам Казани

27 минут назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

покос борщевка

Новости Казани

день назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы стали чаще обращаться к Деду Морозу

французская стрижка в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Новости Татарстана

19 часов назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Казани

57 минут назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Новости Татарстана

день назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

15 часов назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году
Новости Казани
день назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани запустили второй платный участок Вознесенского тракта

Новости России

20 часов назад

ВТБ назвал три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

Новости Казани

15 часов назад

В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы

Новости Казани

16 часов назад

IT-премия «Стартап Батыр»: новые герои цифровой эпохи
Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменен...
Лонгриды
2 дня назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане обсудили перспективы развития IT на конференции «Татар Сан»

Новости Татарстана

17 часов назад

Новый театр Камала попал в Росреестр

Новости Татарстана

18 часов назад

Какая погода будет в новогоднюю ночь в Татарстане
Вторичка — новый тренд? Кому в Казани стоит обр...
Интересное в Казани
6 дней назад

Вторичка — новый тренд? Кому в Казани стоит обратить свой взгляд на вторичное жилье