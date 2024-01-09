Уже с завтрашнего дня за руль будет нельзя: российских автолюбителей ждет сюрприз

Российским автолюбителям сообщают, что в нашей стране уже в ближайшее время вступит новое правило, которое касается запрета водить машину при определенных условиях, пишет progorod59.

Нововведение будет заключаться в том, что у сотрудников судебных приставов появится полное право запрещать россиянам водить собственные автомобили, если у них имеются финансовые задолженности. Отмечается, что это не лишение водительского удостоверения, а лишь временная мера, которая в будущем может перерасти в судебное разбирательство и уже законное лишение.

Если гражданин получил вышеназванный запрет, но продолжает управлять любыми видами транспортных средств, то на него будут накладываться санкции в виде крупных штрафов.