Уже с завтрашнего дня: Сбербанк предупредил всех россиян, у которых есть деньги на банковской карте

Сбербанк напомнил гражданам Российской Федерации, что у каждого из них есть возможность начать пользоваться инновационным способом оплаты, который удобен тем, что не требует постоянного доставания карты из кошелька, пишет progorodsamara.ru.

Способ оплаты, о котором идет речь, это платежный стикер, приклеивающийся к задней части вашего телефона. Его преимущество и удобство заключаются в том, что и он всегда будет у вас под рукой, готовый к использованию.

Также еще одно преимущество платежного стикера: оплата с его помощью является безопасной, так как при совершении покупок данные карты не раскрываются. Вместо этого использованный стикер генерирует уникальный код для каждой транзакции, обеспечивая высокий уровень защиты от мошенничества.

Сбербанк делает ставку на удобство и безопасность своих клиентов, предлагая им новые инновационные способы оплаты. Планируется, что в ближайшем будущем использование платежных стикеров станет еще более распространенным, создавая новый стандарт в мире безналичных платежей.