Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк удивил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Сбербанк России внедрил в работу автоматического помощника новую функцию, которая весьма облегчит пожилым гражданам процесс взаимодействия с банком, сообщает progorodsamara.ru.

Анастасия Киреева, пенсионный эксперт, объяснила, что данное нововведение очень полезно для российских пенсионеров. Каждый месяц в банк поступает огромное количество обращений встревоженными по причине задержки пенсионной выплаты на карту: либо через телефонные звонки, либо через непосредственное посещение банков.

Именно для того, чтобы пенсионеры больше не тратили время и нервы на ожидание ответов сотрудников банка, в Сбербанке у робота-помощника появилась новая функция, которая заключается в том, что при звонке на официальный номер 900 и при озвучивании вопроса о дате зачисления страховой выплаты по возрасту, автоматическая система сможет ответить самостоятельно, без перевода на сотрудников, поделилась Анастасия Киреева.