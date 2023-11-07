Сбербанк сообщил, что специалисты усовершенствовали работу с помощником по номеру 900, добавив функцию предугадывания сценариев. Теперь российским пенсионерам будет гораздо проще поддерживать связь с банком и получать быстрые ответы на интересующие вопросы, передали в progorodsamara.ru.

Как объяснила пенсионный специалист Анастасия Киреева, данное нововведение будет полезным как для пожилых людей, так и для самого банка, потому что пенсионеры регулярно обращаются в отделения или же звонят сотрудникам для того, чтобы узнать о дате зачисления страховых выплат по возрасту.

Дело в том, что вышеназванная дата может меняться ежемесячно - все зависит от работы Пенсионного фонда и банков. Подобные изменения в датах зачисления вызывают у пожилых граждан тревогу и переживания, поэтому Сбербанк решил улучшить функционирование голосового механизма для помощи пенсионерам: теперь пожилым людям не нужно сидеть в очередях или ждать, когда ответит сотрудник. Достаточно позвонить на официальный номер Сбербанка и задать вопрос о пенсии, робот сможет ответить и назвать дату зачисления страховой выплаты по возрасту.