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· Ульяна Сенько

Уже с 18 ноября: синоптики резко изменили прогноз погоды на конец ноября

Уже с 18 ноября: синоптики резко изменили прогноз погоды на конец ноября

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Синоптики объявили результаты прогноза погоды на конец ноября: на территории России в ближайшее время ворвется зима в сопровождении снегопадов и северных ветров.

Согласно информации специалистов службы Gismeteo, уже с 18 ноября жители многих субъектов России ощутят минусовую зимнюю температуру, а также вместе с ней нагрянут холодные ветры и снегопады.

В центральной части Российской Федерации уже в ближайшую субботу температура воздуха опуститься до минус 5 градусов днем и до минус 6 ночью. Ощущаться же она будет вовсе как 10 градусов ниже нуля, что связано с сильными порывами северного ветра.

Жителям столицы Республики Татарстан помимо минусовой температуры иетеорологи прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега, которые будут идти либо в перемешку, либо сменяя друг друга.

Однако осенние вещи и зонтики убирать не стоит: к концу следующей недели на территории Поволжья вернется плюсовая температура до 4 градусов, которая принесет за собой дожди, сообщают синоптики.

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