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«Увозят с предприятий целыми автобусами»: повестки стали вручать прямо на рабочем месте

«Увозят с предприятий целыми автобусами»: повестки стали вручать прямо на рабочем месте

netprizyvu.ru

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В ноябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов провели несколько рейдов на складах крупнейшего онлайн-магазина «Вайлдберриз», в ходе которых работникам сортировочных центров массово вручались повестки в военкоматы.

Стало известно, что 30 ноября группа силовиков ворвалась на склад «Вайлдберриза» в городе Алексин для проверки сотрудников, а именно, целью рейда был поиск иностранцев, которые получили паспорт гражданина РФ, однако не встали на воинский учет, что в российском законодательстве является административным правонарушением. В ходе проверки представителями правоохранительных органов было вручено 10 повесток в военкомат работникам СЦ, которые имели гражданство, но уклонялись от службы в армии России, сообщают «Химкинские новости».

Также в ноябре 2023 года была проведена проверка склада маркетплейса «Вайлдберриз» в городе Электросталь, где сотрудники Росгвардии, ОМОН и полиции совместно со службой безопасности магазина искали в первую очередь мигрантов-нелегалов, а во вторую - граждан России, уклоняющихся от службы в армии. Правоохранительными органами было задержано 150 человек. Скольким из них были вручены повестки в военкомат, не уточняется.

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