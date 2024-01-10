«Увеличат до 30 тысяч рублей»: в России могут повысить пособие при рождении ребенка

Стало известно, что депутаты Госдумы Российской Федерации рассматривают новый закон, который подразумевает увеличение единовременного пособия при рождении ребенка, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно документу, единоразовое пособие при рождении ребенка хотят увеличить до 30 тысяч рублей. В случае принятия нового закона, повышение выплат молодым родителям произойдет летом текущего года, а именно, сумма пособия увеличится с 1 июля 2024 года.

На данный момент размер единовременного пособия равен 20 472 рублям. Выплачивается же оно одному из родителей на каждого новорожденного ребенка в форме государственной поддержки, предоставляемой семьям с детьми в целях обеспечения их материальной помощи и социальной защиты.