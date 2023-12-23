Ушли, но решили вернуться: в Россию возвращается популярная европейская торговая сеть

Популярная французская сеть спортивных товаров и одежды, которая покинула Россию в 2022 году, возвращается под новым брендом уже в декабре. Французская компания Decathlon, специализирующаяся на продаже спортивных товаров, снова откроет свои магазины в РФ, но уже под новым названием Desport.

Первые магазины планируется открыть уже в текущем декабре. Desport также запустил работу своего веб-сайта, на котором объявил о планах открыть 35 и более магазинов по всей России, а также о расположении некоторых из них, включая открытие в ТЦ «Авиапарк» и «Белая Дача» в Москве.

Сайт также разместил вакансии для работы в магазинах, включая продавцов-консультантов, менеджеров, юристов и другие должности. Компания также планирует постепенное расширение сети и запуск своего собственного интернет-магазина.

Напомним, что французский бренд Decathlon прекратил продажи в России в 2022 году из-за проблем с поставками товаров из-за границы.