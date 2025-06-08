Указ уже подписан: с лета 2025 начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С июня 2025 года вступают в силу обновленные правила использования земельных участков в России, которые затронут всех землевладельцев, включая дачников, владельцев коттеджных поселков и городских участков. Изменения касаются более строгого контроля за состоянием земель и требуют приведения участков в порядок.

Новые требования для землевладельцев

Главное изменение заключается в том, что государство будет усиливать контроль за использованием земель. Заброшенные участки, портящие внешний вид или угрожающие экологии, теперь будут подвергаться жесткому контролю.

Что изменится для владельцев земельных участков?

Если участок был приобретен после апреля 2025 года, он автоматически считается освоенным с момента регистрации. Владельцам участков, приобретенных до этой даты, дается время до апреля 2028 года, чтобы привести свою землю в порядок.

Что означает «освоенный участок»?

Для того чтобы участок считался освоенным, он должен удовлетворять нескольким требованиям:

Земля должна быть очищена от мусора и строительного хлама.

На участке должны быть зарегистрированы постройки (например, дом, сарай, гараж).

Сельхозземли должны использоваться по назначению — для выращивания сельскохозяйственных культур.

Если участок не соответствует этим условиям, он может быть признан неосвоенным, что повлечет юридические последствия.

Штрафы и судебные разбирательства

Невыполнение требований может привести к предписаниям от властей, а в случае их игнорирования — к судебным разбирательствам и даже изъятию участка. Однако такие меры будут применяться только после предупреждений и попыток урегулирования проблемы.

Как избежать проблем с участком?

Эксперты советуют землевладельцам заранее привести участок в порядок: убрать мусор, зарегистрировать постройки и благоустроить территорию. Это поможет избежать штрафов, а также повысит стоимость участка, превращая его в более ценный актив.

Земля как инвестиция

Ухоженный участок — это не только место для отдыха или строительства, но и потенциально прибыльный актив. Приведение земельного участка в порядок не только улучшает внешний вид, но и может значительно повысить его стоимость при последующей продаже.