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Указ уже подписали: с 24 января штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

В 2025 году вводятся строгие правила для владел...

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В 2025 году вводятся строгие правила для владельцев газовых плит и счётчиков, направленные на повышение безопасности. Вот что важно знать каждому владельцу жилья с газовым оборудованием.

Регламент проверок и последствия их игнорирования

  • Ежегодные инспекции: газовое оборудование подлежит обязательной проверке один раз в год. Пренебрежение этим требованием может стоить собственнику от 2 000 до 5 000 рублей в случае повторного нарушения.
  • Полугодовые проверки счётчиков: каждые шесть месяцев проверяются газовые счётчики. Отказ от допуска инспекторов на проверку может привести к штрафу или даже отключению газа. Предупреждение о проверке приходит за неделю.
  • Срок службы и диагностика: срок службы газовой плиты ограничен 20 годами. По его истечении или при выявлении неисправностей необходимо провести диагностику. Игнорирование может привести к серьёзным штрафам и отключению.
  • Изменение расположения плиты: любые действия по перемещению газовой плиты требуют предварительного разрешения от газовой службы, чтобы избежать нарушений и соответствующих санкций.

Меры предосторожности для избежания проблем

  • Техническое обслуживание: регулярно осматривайте состояние вашей газовой плиты и обновляйте устаревшее оборудование.
  • Сотрудничество с инспекторами: всегда предоставляйте доступ газовым службам для проведения необходимых проверок.
  • Законное перемещение оборудования: соблюдайте требования при любых изменениях в расположении газовой плиты, получая соответствующее разрешение.

Важность нововведений

Введение этих мер направлено на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности граждан. Строгое соблюдение правил и регулярные проверки — залог безопасной эксплуатации газового оборудования в быту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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