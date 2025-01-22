Указ уже подписали: с 20 января штраф 1,5 тысячи рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой
PROKAZAN
Газовые плиты являются стандартным элементом на кухнях, но их эксплуатация требует строгого соблюдения правил безопасности.
С началом 2025 года введены новые регламенты, ужесточающие контроль за состоянием газовых установок и счетчиков, особенно если им более трех лет.
Зачем проводятся регулярные проверки?
- Регулярный осмотр оборудования
Законодательно установлено, что газовое оборудование должно проходить осмотр специалистами ежегодно. Игнорирование таких проверок влечет за собой штрафы: до 2000 рублей за первый пропуск и до 5000 рублей за каждый последующий.
- Полугодовая проверка счетчиков
Каждые шесть месяцев должен проводиться осмотр счетчиков. Отказ от впуска специалистов для проверки может привести к штрафам и даже к отключению газа. О предстоящей проверке владельцев оповещают заранее.
- Ограниченный срок эксплуатации
Стандартный срок службы газовой плиты составляет примерно 20 лет. По его окончании требуется обязательная диагностика. Несоответствие условиям безопасности или истечение срока службы может стать причиной штрафов и отключения услуг.
- Изменение местоположения плиты
При любых перемещениях газовой плиты необходимо получение соответствующего разрешения от газовой службы. Несанкционированная перестановка может быть опасной и привести к серьезным последствиям.
Нововведения с начала 2025 года
Ужесточение нормативов направлено на усиление безопасности и предотвращение возможных угроз. Владельцам старых моделей газовых плит и счетчиков особенно следует уделить внимание своевременному обслуживанию.
Как избежать неприятностей:
- Поддерживайте оборудование в исправном состоянии: регулярно осматривайте и обслуживайте вашу плиту.
- Соблюдайте сроки проверок: отмечайте в календаре даты предстоящих инспекций и гарантируйте доступность вашего жилья для инспекторов.
- Обновите устаревшее оборудование: заменяйте устройства, приближающиеся к концу своего срока службы.
- Оформляйте разрешения: при переустановке газового оборудования всегда действуйте через официальные каналы.
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