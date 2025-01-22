Указ уже подписали: с 20 января штраф 1,5 тысячи рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

Газовые плиты являются стандартным элементом на кухнях, но их эксплуатация требует строгого соблюдения правил безопасности.

С началом 2025 года введены новые регламенты, ужесточающие контроль за состоянием газовых установок и счетчиков, особенно если им более трех лет.

Зачем проводятся регулярные проверки?

Регулярный осмотр оборудования

Законодательно установлено, что газовое оборудование должно проходить осмотр специалистами ежегодно. Игнорирование таких проверок влечет за собой штрафы: до 2000 рублей за первый пропуск и до 5000 рублей за каждый последующий.

Полугодовая проверка счетчиков

Каждые шесть месяцев должен проводиться осмотр счетчиков. Отказ от впуска специалистов для проверки может привести к штрафам и даже к отключению газа. О предстоящей проверке владельцев оповещают заранее.

Ограниченный срок эксплуатации

Стандартный срок службы газовой плиты составляет примерно 20 лет. По его окончании требуется обязательная диагностика. Несоответствие условиям безопасности или истечение срока службы может стать причиной штрафов и отключения услуг.

Изменение местоположения плиты

При любых перемещениях газовой плиты необходимо получение соответствующего разрешения от газовой службы. Несанкционированная перестановка может быть опасной и привести к серьезным последствиям.

Нововведения с начала 2025 года

Ужесточение нормативов направлено на усиление безопасности и предотвращение возможных угроз. Владельцам старых моделей газовых плит и счетчиков особенно следует уделить внимание своевременному обслуживанию.

Как избежать неприятностей: