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Указ уже подписали: с 20 января штраф 1,5 тысячи рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

Газовые плиты являются стандартным элементом на...

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Газовые плиты являются стандартным элементом на кухнях, но их эксплуатация требует строгого соблюдения правил безопасности.

С началом 2025 года введены новые регламенты, ужесточающие контроль за состоянием газовых установок и счетчиков, особенно если им более трех лет.

Зачем проводятся регулярные проверки?

  • Регулярный осмотр оборудования

Законодательно установлено, что газовое оборудование должно проходить осмотр специалистами ежегодно. Игнорирование таких проверок влечет за собой штрафы: до 2000 рублей за первый пропуск и до 5000 рублей за каждый последующий.

  • Полугодовая проверка счетчиков

Каждые шесть месяцев должен проводиться осмотр счетчиков. Отказ от впуска специалистов для проверки может привести к штрафам и даже к отключению газа. О предстоящей проверке владельцев оповещают заранее.

  • Ограниченный срок эксплуатации

Стандартный срок службы газовой плиты составляет примерно 20 лет. По его окончании требуется обязательная диагностика. Несоответствие условиям безопасности или истечение срока службы может стать причиной штрафов и отключения услуг.

  • Изменение местоположения плиты

При любых перемещениях газовой плиты необходимо получение соответствующего разрешения от газовой службы. Несанкционированная перестановка может быть опасной и привести к серьезным последствиям.

Нововведения с начала 2025 года

Ужесточение нормативов направлено на усиление безопасности и предотвращение возможных угроз. Владельцам старых моделей газовых плит и счетчиков особенно следует уделить внимание своевременному обслуживанию.

Как избежать неприятностей:

  • Поддерживайте оборудование в исправном состоянии: регулярно осматривайте и обслуживайте вашу плиту.
  • Соблюдайте сроки проверок: отмечайте в календаре даты предстоящих инспекций и гарантируйте доступность вашего жилья для инспекторов.
  • Обновите устаревшее оборудование: заменяйте устройства, приближающиеся к концу своего срока службы.
  • Оформляйте разрешения: при переустановке газового оборудования всегда действуйте через официальные каналы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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