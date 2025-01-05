Указ принят — ждите «гостей»: с 4 января штраф 15 тысяч рублей выпишут каждому, у кого есть именно такой балкон
С января 2025 года владельцы квартир в многоквартирных домах столкнутся с новыми правилами ответственности за общее имущество. Ранее ремонт и содержание общественных пространств, таких как подъезды, лифты и крыши, обеспечивали управляющие компании. Однако после принятия федерального закона № 351-ФЗ летом 2023 года, ответственность за компенсацию ущерба перешла к собственникам жилья.
Что изменилось?
Теперь, если из-за неисправности оборудования или халатности жильцов произойдут чрезвычайные происшествия, такие как затопления, пожары или другие аварии, устранять последствия придется за счёт владельцев квартир. Это касается всех случаев, связанных с общим имуществом дома.
Изменения объясняются стремлением повысить безопасность в многоквартирных домах. Среди основных причин ЧП называются:
- Неправильное использование бытовых приборов.
- Захламление лестничных площадок.
- Отсутствие противопожарных средств.
Проверки и штрафы
С 29 декабря 2024 года инспекционные органы начнут масштабные проверки многоквартирных домов на соблюдение новых норм. Одновременно увеличится размер штрафов за нарушения:
- Ранее: от 2 до 3 тысяч рублей.
- Теперь: от 5 до 15 тысяч рублей.
Почему это важно?
Цель новых правил – не только усилить ответственность собственников, но и улучшить качество жизни в домах. Поддержание порядка в общих пространствах, соблюдение правил эксплуатации оборудования и предотвращение нарушений помогут создать безопасные и комфортные условия для всех жильцов.
Повышенное внимание к состоянию дома может также укрепить соседские отношения и повысить общую эффективность системы ЖКХ. Новые правила призывают владельцев квартир объединяться ради общей цели – сделать свой дом уютным и безопасным местом для жизни.
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