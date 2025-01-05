Указ принят — ждите «гостей»: с 4 января штраф 15 тысяч рублей выпишут каждому, у кого есть именно такой балкон

С января 2025 года владельцы квартир в многоквартирных домах столкнутся с новыми правилами ответственности за общее имущество. Ранее ремонт и содержание общественных пространств, таких как подъезды, лифты и крыши, обеспечивали управляющие компании. Однако после принятия федерального закона № 351-ФЗ летом 2023 года, ответственность за компенсацию ущерба перешла к собственникам жилья.

Что изменилось?

Теперь, если из-за неисправности оборудования или халатности жильцов произойдут чрезвычайные происшествия, такие как затопления, пожары или другие аварии, устранять последствия придется за счёт владельцев квартир. Это касается всех случаев, связанных с общим имуществом дома.

Изменения объясняются стремлением повысить безопасность в многоквартирных домах. Среди основных причин ЧП называются:

Неправильное использование бытовых приборов.

Захламление лестничных площадок.

Отсутствие противопожарных средств.

Проверки и штрафы

С 29 декабря 2024 года инспекционные органы начнут масштабные проверки многоквартирных домов на соблюдение новых норм. Одновременно увеличится размер штрафов за нарушения:

Ранее: от 2 до 3 тысяч рублей.

Теперь: от 5 до 15 тысяч рублей.

Почему это важно?

Цель новых правил – не только усилить ответственность собственников, но и улучшить качество жизни в домах. Поддержание порядка в общих пространствах, соблюдение правил эксплуатации оборудования и предотвращение нарушений помогут создать безопасные и комфортные условия для всех жильцов.

Повышенное внимание к состоянию дома может также укрепить соседские отношения и повысить общую эффективность системы ЖКХ. Новые правила призывают владельцев квартир объединяться ради общей цели – сделать свой дом уютным и безопасным местом для жизни.