Указ подписан: за что в России теперь могут конфисковать квартиру

Стало известно, что Госдума Российской Федерации приняла закон, который подразумевает лишения имущества тех граждан, которые занимались распространением ложной информации об армии России, а также за призывы к действиям, угрожающим безопасности государства.

Новый закон еще не вступил в силу, но после утверждения Госдумой его необходимо одобрить Совету Федерации и подписать президенту.

Согласно внесенным изменениям в Уголовный кодекс России, конфискация имущества может применяться к средствам, полученным в результате преступлений по новым статьям, таким как распространение ложных сведений о вооруженных силах и призывы к деятельности, противоречащей государственной безопасности.

Закон также уточняет, что конфискация имущества будет производиться только в случае, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

Таким образом, в России введены дополнительные меры по лишению имущества, включая сотовые телефоны, квартиры, планшеты, автомобили и другие, в случае распространения дезинформации или призывов к деятельности, угрожающей национальной безопасности.