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Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ждут безрадостные изменения в 2024 году

Указ подписан, сроки определены: пенсионеров ждут безрадостные изменения в 2024 году

bash-news.ru

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В грядущем 2024 году российских пенсионеров ожидают сразу несколько изменений, касающихся их страховых выплат по возрасту. Одно из них, к сожалению, совсем не радостное, так как может привести к уменьшению суммы пенсии работающих пожилых граждан, сообщил информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что правительство Российской Федерации приняло решение увеличить предельную базу страховых взносов, другими словами, лимит выплат сотруднику для расчета его страховых отчислений, до 2 миллионов рублей. Такое изменение повлияет на начисление индивидуального пенсионного коэффициента. А именно, ИПК станет меньше, что в свою очередь может привести к уменьшению пенсий трудящихся пожилых граждан.

Поскольку в будущем предстоит возможное уменьшение начисления пенсионных баллов, работающим пенсионерам важно следить за изменениями законодательства и своей заработной платой, чтобы иметь представление о том, как это повлияет на их пенсионные накопления.

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