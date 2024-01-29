Указ подписан. Россиянам на карточки поступит новая путинская выплата по 10 тысяч рублей уже с 1 февраля

Гражданам Российской Федерации сообщают, что уже 1 февраля текущего года произойдут новые изменения размеров пенсионных выплат для пожилых россиян, пишет progorod59.

Согласно комментарию пенсионного эксперта Сергея Власова, в 2021 году пожилые граждане России получили разовые выплаты по 10 тысяч рублей, так как являются одной из наиболее уязвимых социальных групп, и правительство приняло решение выплатить дополнительную поддержку ввиду увеличения цен из-за стремительно усиливающегося давления инфляции.

Теперь стало известно, что такую разовую выплату можно будет получить пенсионерам и в 2024 году. Для получения поддержки в виде денежных средств пожилым россиянам, соответствующим определенным критериям, нужно будет подать заявление в СФР. Отмечается, что выделяться деньги будут для военнослужащих и работников силовых или правоохранительных структур из бюджетов ведомств, а для остальных категорий пенсионеров из Соцфонда Российской Федерации.