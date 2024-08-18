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Указ подписан: пенсионеров в возрасте от 59 до 83 лет поджидает приятный сюрприз с 19 августа

Местные власти представили инновационный проект...

magmer.ru

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Местные власти представили инновационный проект, направленный на улучшение качества жизни пожилых людей, предоставляя им уникальную возможность бесплатно посещать городские достопримечательности. Под эгидой профессиональных гидов старшее поколение сможет исследовать культурное наследие своего региона.

Расширение культурных горизонтов для пенсионеров

Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным программам, поделилась планами на ближайшее будущее: "Мы стремимся активизировать социальную и культурную жизнь пожилых людей, добавив к уже существующим спортивным мероприятиям и культурным событиям бесплатные экскурсионные туры."

Экскурсии по Екатеринбургу: искусство и история улиц

В Екатеринбурге стартует программа экскурсий, которые позволят пожилым горожанам погрузиться в мир уличного искусства. "Профессиональные гиды раскроют секреты и истории местных арт-объектов. Эти экскурсии будут не только образовательными, но и физически приятными, с протяженностью маршрутов около 8 километров", — рассказывает Киреева.

Процесс регистрации на участие

Для участия в программе пожилым гражданам необходимо обратиться в ближайший социальный центр и подать заявление на участие. Это обеспечит им доступ к культурным путешествиям без каких-либо финансовых затрат.

Преимущества программы для старшего поколения

Инициатива открывает новые возможности для обогащения досуга пожилых людей, предоставляя им шанс оставаться активными, узнавать что-то новое и находить радость в повседневной жизни. Активный образ жизни способствует улучшению физического и ментального здоровья, что крайне важно для благополучия на пенсии.

Социальное значение инициативы

Предоставление таких возможностей демонстрирует заботу общества и государства о благополучии пожилых людей, подчеркивая важность их интеграции в общественную жизнь и культурное пространство. Это важный шаг в направлении создания более инклюзивного и уважительного общества, где каждый член имеет возможность чувствовать себя нужным и вовлеченным.

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