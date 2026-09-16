В лесах Татарстана начали заготавливать желуди дуба

В лесах Татарстана начали заготавливать желуди черешчатого дуба. Работы идут по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В пресс-службе Минлесхоза РТ уточнили, что собрать планируют не менее десяти тонн желудей, а урожайность в этом году оценивают как неплохую.

Собранные семена сначала отправят в Центр защиты леса Татарстана для проверки. Затем из них вырастят саженцы. Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что они помогут увеличить площади лесных массивов.

С начала года в республике уже заготовили 1 469 кг семян лесных растений. В том числе сосны — 617 кг, ели — 342 кг, березы — 60 кг, дуба — 250 кг, липы — 15 кг, ясеня — 185 кг.

Заготовка семян — один из показателей регионального проекта «Сохранение лесов в РТ». Его реализуют с 2025 года. У проекта два целевых индикатора: соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов, а также отнесение площадей лесовосстановления к землям, занятым лесами. Учет ведут нарастающим итогом в тысячах гектаров.