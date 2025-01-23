Указ подписан: кому увеличат выплаты до 68,9 тысячи рублей в месяц уже в феврале 2025
arhprof.ru
С 1 февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила социальных выплат, направленные на усиление семейной поддержки. Эти изменения призваны улучшить материальное положение многодетных семей.
Изменения в программе материнского капитала:
Программа материнского капитала, действующая с 2007 года (с 2020 года распространяется и на первого ребенка), после индексации на 7,3 процента предусматривает следующие выплаты:
- 676 398,58 руб. — за первого ребенка;
- 217 436,97 руб. — дополнительно ко второму ребенку (если за первого капитал уже получен);
- 893 835,55 руб. — за второго ребенка (при отсутствии выплат за первого).
Изменения в единовременном пособии при рождении ребенка:
- Единовременная выплата родителям (или законным представителям) увеличится на 7,3% и составит 26 400,41 рубля.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:
- Размер пособия, составляющего 40% от заработной платы, в 2025 году достигнет максимального значения в 68 995 рублей.
Комплексное пособие для беременных и семей с детьми:
Интегрированная выплата для беременных женщин (на ранних сроках) и семей с детьми до 17 лет (при соблюдении определенных условий) будет зависеть от регионального прожиточного минимума (от 50% до 100%). Ожидается среднее повышение на 2 000 рублей.
Дополнительная индексация пенсий:
Как отметила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, бюджет предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий, что повысит уровень социальной защиты пенсионеров.
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