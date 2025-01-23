Указ подписан: кому увеличат выплаты до 68,9 тысячи рублей в месяц уже в феврале 2025

С 1 февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила социальных выплат, направленные на усиление семейной поддержки. Эти изменения призваны улучшить материальное положение многодетных семей.

Изменения в программе материнского капитала:

Программа материнского капитала, действующая с 2007 года (с 2020 года распространяется и на первого ребенка), после индексации на 7,3 процента предусматривает следующие выплаты:

676 398,58 руб. — за первого ребенка;

217 436,97 руб. — дополнительно ко второму ребенку (если за первого капитал уже получен);

893 835,55 руб. — за второго ребенка (при отсутствии выплат за первого).

Изменения в единовременном пособии при рождении ребенка:

Единовременная выплата родителям (или законным представителям) увеличится на 7,3% и составит 26 400,41 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:

Размер пособия, составляющего 40% от заработной платы, в 2025 году достигнет максимального значения в 68 995 рублей.

Комплексное пособие для беременных и семей с детьми:

Интегрированная выплата для беременных женщин (на ранних сроках) и семей с детьми до 17 лет (при соблюдении определенных условий) будет зависеть от регионального прожиточного минимума (от 50% до 100%). Ожидается среднее повышение на 2 000 рублей.

Дополнительная индексация пенсий:

Как отметила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, бюджет предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий, что повысит уровень социальной защиты пенсионеров.

