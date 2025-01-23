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Указ подписан: кому увеличат выплаты до 68,9 тысячи рублей в месяц уже в феврале 2025

С 1 февраля 2025 года в России вступают в силу ...

arhprof.ru

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С 1 февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила социальных выплат, направленные на усиление семейной поддержки. Эти изменения призваны улучшить материальное положение многодетных семей.

Изменения в программе материнского капитала:

Программа материнского капитала, действующая с 2007 года (с 2020 года распространяется и на первого ребенка), после индексации на 7,3 процента предусматривает следующие выплаты:

  • 676 398,58 руб. — за первого ребенка;
  • 217 436,97 руб. — дополнительно ко второму ребенку (если за первого капитал уже получен);
  • 893 835,55 руб. — за второго ребенка (при отсутствии выплат за первого).

Изменения в единовременном пособии при рождении ребенка:

  • Единовременная выплата родителям (или законным представителям) увеличится на 7,3% и составит 26 400,41 рубля.
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:
  • Размер пособия, составляющего 40% от заработной платы, в 2025 году достигнет максимального значения в 68 995 рублей.

Комплексное пособие для беременных и семей с детьми:

Интегрированная выплата для беременных женщин (на ранних сроках) и семей с детьми до 17 лет (при соблюдении определенных условий) будет зависеть от регионального прожиточного минимума (от 50% до 100%). Ожидается среднее повышение на 2 000 рублей.

Дополнительная индексация пенсий:

Как отметила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, бюджет предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий, что повысит уровень социальной защиты пенсионеров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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