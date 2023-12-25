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Указ подписан: кому грозят новые штрафы до 1 млн рублей?

Указ подписан: кому грозят новые штрафы до 1 млн рублей?

smartik.ru

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Стало известно, что в России в законную силу вступило нововведение, которое подразумевает введение новых штрафов в крупных размерах для ряда лиц, учреждений и организаций, пишет PRIMPRESS.

В конце прошлой недели в нашей стране был принят закон, который устанавливает административную ответственность для банков, микрофинансовых организаций, других российских компаний, а также для работников перечисленных учреждений. Нарушение, за которое теперь могут быть привлечены названные элементы, заключается в неправильном размещении биометрических персональных данных в общей биометрической системе. Минимальный размер штрафов равен 100 000 рублям для должностных лиц, при этом он может дойти до 300 000 рублей. Для юридических лиц сумма штрафа будет равно от 500 000 до 1 млн рублей.

Вместе с тем нововведение, вступившее в законную силу, подразумевает ужесточение наказания для тех, кто обрабатывает персональные данные россиян без их письменного согласия.

Это нововведение является частью широких усилий правительства России по защите персональных данных граждан. Оно также призвано снизить уровень незаконного использования биометрических данных и повысить ответственность компаний и организаций за обработку чувствительной информации. В свете возрастающей цифровизации общества, защита личных данных становится все более важной, и новые штрафы призваны стимулировать компании соблюдать законодательство в этой области.

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