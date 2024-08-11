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Указ готов: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С августа 2024 года в России введены новые прав...

darminaopel.ru

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С августа 2024 года в России введены новые правила, улучшающие условия проживания для пенсионеров по части коммунальных платежей. Эти правила позволяют пожилым гражданам освобождаться от оплаты за коммунальные услуги, если качество предоставляемых услуг не соответствует нормативам.

Теперь, если температура в квартире ниже нормативной, пенсионеры могут не платить за отопление. То же касается горячей воды: если её качество не отвечает санитарным стандартам, оплата за неё не взимается.

Эти изменения направлены на поддержку пенсионеров, обеспечивая их право на комфортные жилищные условия. Также введена возможность подтверждения некачественного предоставления услуг с помощью фото- и видеодоказательств. Это позволяет пожилым людям легко документировать нарушения без необходимости привлечения сторонних проверяющих.

Помимо этого, Верховный суд России утвердил, что пенсионеры вправе требовать компенсацию в размере 50% от стоимости некачественно предоставленной услуги. Это нововведение является шагом к справедливости и усилению защиты прав потребителей в возрастной категории.

Эти меры реализуют цель улучшения качества жизни пенсионеров, подтверждая стремление государства поддерживать наиболее уязвимые слои населения, предоставляя им защиту и уверенность в соблюдении их прав.

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