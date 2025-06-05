Ученые выяснили, какое масло самое полезное: не оливковое, не подсолнечное и гораздо полезнее льняного

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни салаты кажутся пресными, а другие — настоящим взрывом вкуса? Возможно, секрет кроется в масле, которое вы используете.

Холодный отжим — это важно

Не каждое масло, которое вы покупаете, может быть полезным. Если на этикетке нет слов Extra Virgin, Virgin или «первый холодный отжим», то, вероятно, вы приобретаете продукт, который теряет большую часть своей пользы. Именно масло, полученное методом холодного отжима, сохраняет все витамины, фосфолипиды и омега-кислоты. В отличие от него, рафинированное, дезодорированное или выжатое с химическими растворителями масло теряет до 80% полезных свойств.

Омега-3, 6, 9: как не переборщить?

Сегодня мы часто едим слишком много омега-6 (например, подсолнечное масло), но недостаточно омега-3 (льняное, рыжиковое масло). Чтобы сбалансировать потребление, важно чередовать масла:

Оливковое (омега-9) — придаст салатам средиземноморский вкус.

Льняное (омега-3) — всего 1 чайная ложка в день помогает восполнить дефицит омега-3.

Тыквенное — отлично подходит для сладких салатов, например с запечённой морковью. Но учтите, льняное масло не подходит для жарки — при нагреве оно становится вредным.

5 неочевидных советов по выбору масла

Кунжутное с мёдом — идеальная заправка для азиатских салатов. Но будьте осторожны: кунжут — сильный аллерген. Масло с осадком — это не брак, а источник фосфолипидов. Перед использованием не забудьте встряхнуть бутылку. Тёмная стеклянная бутылка — свет разрушает витамины, поэтому масло всегда лучше хранить в бутылках из тёмного стекла. Пластик лучше избегать. Свежесть масла проверяйте с помощью салфетки: капните немного масла и посмотрите, как оно ведет себя через час. Если остаётся жирное пятно — всё в порядке, если появляется жёлтый ободок — масло нужно выбросить. Оливковое масло должно иметь маркировку PDO (например, Toscano), а также дату розлива не старше года.

Какое масло портится быстрее всех?

Льняное масло — портится через 4 недели после вскрытия.

Тыквенное — сохраняет свежесть в течение 2 месяцев.

Подсолнечное — срок хранения — 3 месяца.

Оливковое — до полугода, но хранить его лучше подальше от плиты.

Органика — маркетинг или правда?

Если вы ищете органическое масло, обратите внимание на сертификат ГОСТ Р 56508-2015 — это гарантия, что в продукте нет пестицидов. Для того чтобы сделать домашний майонез полезнее, добавьте ложку горчичного масла — оно придаст пикантность и добавит витамина D.

