Три замминистра эпохи Шойгу обвиняются в коррупции: что озвучили о чистках в Минобороны

Весной 2024 года началась масштабная операция российских правоохранительных органов, направленная на борьбу с коррупцией в Министерстве обороны. Ряд высокопоставленных чиновников подверглись арестам по обвинениям в злоупотреблениях и взяточничестве.

24 апреля в центре скандала оказался Тимур Иванов, заместитель министра обороны, обвиненный в принятии взяток более миллиарда рублей за строительные работы на своих объектах. С 2016 года занимавший свой пост, Иванов теперь рискует провести до 15 лет за решеткой.

Спустя недели, 14 мая, последовал арест Юрия Кузнецова, руководителя кадрового управления министерства. Ему вменяется получение недвижимости в Краснодаре за посредничество в заключении государственных контрактов на гостиничные услуги.

17 мая генерал Иван Попов, бывший командир 58-й армии. Он был обвинен в подлоге на службе, а также в мошенничестве, связанным с продажей металлопроката. Защита генерала утверждает о подделке его подписи в документах.

22 мая арестовали Вадима Шамарина, замначальника Генштаба, обвиняемого в том, что он посмел взять взятку от руководства завода за лоббирование их интересов в министерстве.

26 июля был взят под стражу Дмитрий Булгаков, экс-замминистра по тылу, за махинации с контрактами на энергетическое обследование, где были завышены цены на 49 млн рублей.

В начале августа серия арестов продолжилась. На данный момент был задержан Владимир Павлов, начальник "Военторга", по обвинению в хищении средств через наценку на товары для армии.

5 августа был арестован Вячеслав Ахмедов, директор парка "Патриот", обвиняемый в присвоении 30 млн рублей за недоставленные товары и работы.

Эти события подчеркивают значительные усилия правительства по искоренению коррупции в высших эшелонах военного ведомства, что является частью широкой кампании по очищению государственных структур, пишет rbc.ru.