Три пшика на стельку - и блок на вонь в кроссовках все лето: даже в дешевых моделях
kasheloff.ru
Запах в обуви — это проблема, с которой сталкиваются все, особенно в летний период, когда потоотделение увеличивается. Однако существует простой способ навсегда забыть об этой неприятности — специальный спрей, который справляется даже с дешевыми моделями кроссовок.
Для использования достаточно снять стельки и трижды распылить средство на каждую из них. Процедуру нужно повторять каждые 6 часов.
Состав спрея включает спирт (около 40%), который эффективно уничтожает бактерии, вызывающие запах. Масло чайного дерева действует как природный антисептик, а пищевая сода поглощает лишнюю влагу — идеальную среду для размножения микробов.
Но и это ещё не всё. В составе также присутствует ментол, придающий ощущение свежести, а глицерин защищает стельки от пересыхания и трещин. Спрей не просто маскирует запах, а устраняет его причину, что сделало его очень популярным.
Как правильно использовать средство:
- Снимите стельки вечером.
- Распылите средство трижды на каждую стельку и повторяйте процедуру каждые 6 часов.
- Особенно тщательно обработайте зону под пальцами и пятки.
- Дайте стелькам высохнуть до утра.
Повторяйте обработку каждые 2-3 дня.
Одного флакона объёмом 150 мл хватает на весь летний сезон, даже при регулярном применении. В отличие от народных средств, таких как сода, спрей не оставляет следов на обуви и носках. Его формула не содержит агрессивных отдушек, только легкий ментоловый аромат, который быстро исчезает. Средство безопасно для кожи и не вызывает раздражений, даже у людей с повышенной чувствительностью.
Спрей подходит для любых типов обуви, включая текстильные кеды и кожаные кроссовки, в том числе для недорогих моделей.
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