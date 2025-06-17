Три пшика на стельку - и блок на вонь в кроссовках все лето: даже в дешевых моделях

Запах в обуви — это проблема, с которой сталкиваются все, особенно в летний период, когда потоотделение увеличивается. Однако существует простой способ навсегда забыть об этой неприятности — специальный спрей, который справляется даже с дешевыми моделями кроссовок.

Для использования достаточно снять стельки и трижды распылить средство на каждую из них. Процедуру нужно повторять каждые 6 часов.

Состав спрея включает спирт (около 40%), который эффективно уничтожает бактерии, вызывающие запах. Масло чайного дерева действует как природный антисептик, а пищевая сода поглощает лишнюю влагу — идеальную среду для размножения микробов.

Но и это ещё не всё. В составе также присутствует ментол, придающий ощущение свежести, а глицерин защищает стельки от пересыхания и трещин. Спрей не просто маскирует запах, а устраняет его причину, что сделало его очень популярным.

Как правильно использовать средство:

Снимите стельки вечером. Распылите средство трижды на каждую стельку и повторяйте процедуру каждые 6 часов. Особенно тщательно обработайте зону под пальцами и пятки. Дайте стелькам высохнуть до утра.

Повторяйте обработку каждые 2-3 дня.

Одного флакона объёмом 150 мл хватает на весь летний сезон, даже при регулярном применении. В отличие от народных средств, таких как сода, спрей не оставляет следов на обуви и носках. Его формула не содержит агрессивных отдушек, только легкий ментоловый аромат, который быстро исчезает. Средство безопасно для кожи и не вызывает раздражений, даже у людей с повышенной чувствительностью.

Спрей подходит для любых типов обуви, включая текстильные кеды и кожаные кроссовки, в том числе для недорогих моделей.