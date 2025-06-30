«Треть России скоро накроет». Ученые боятся раскрыть факты о суперураганах, которые идут на страну

Учёные предупреждают об угрозах нового типа штормов — гиперураганах, которые могут в ближайшие годы превзойти все известные катастрофы.

Пугающие климатические прогнозы предсказывают разрушения, которые могут стать реальностью уже в ближайшее время. Почему эти угрозы так волнуют специалистов и как это повлияет на Россию?

Рекорды и растущий риск

Сезон ураганов 2025 года уже установил рекорды: ожидается до 21 урагана, что почти в два раза больше нормы. Два из этих штормов могут достичь пятой категории с ветром более 250 км/ч. Однако есть опасения, что ураганы могут стать еще сильнее, достигнув шестой категории с ветром более 350 км/ч.

География угрозы

Зоны, где раньше образовывались ураганы, значительно расширяются. Теперь риску подвергаются не только традиционные регионы, но и такие страны, как Испания, Китай, Вьетнам и Индия.

Глобальное потепление как катализатор

Основной причиной усиления штормов является повышение температуры океанов. Вода в тропиках нагревается до 30–32°C, что создает условия для ураганов с экстремальной силой.

Влияние солнечных циклов

2025 год будет отмечен совпадением пиков солнечных циклов, что, по данным NASA, увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений. Этот процесс аналогичен ситуации 2005 года, когда рекорды ураганов были установлены в Атлантике.

Масштаб разрушений

Гиперураганы могут разрушать целые города, срывая крыши и переворачивая автомобили. Их разрушительная сила будет аналогична ядерному удару.

Прогнозы на будущее

Модели показывают, что к 2050 году гиперураганы шестой категории могут стать реальностью, а мегаполисы, такие как Нью-Йорк, Майами и Токио, окажутся под угрозой.

Ураганы и Россия

Глобальное потепление приводит к тому, что ураганы и тайфуны теперь могут достигать северных территорий, включая Дальний Восток России и Европейскую часть страны.

Глобальные катастрофы и миграция

Одним из самых опасных последствий станет массовая миграция людей из зон, подверженных катастрофам. Россия может стать убежищем для беженцев из стран, где такие явления становятся обычными.