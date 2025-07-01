«Треть России скоро накроет». Ученые боятся раскрыть детали о суперураганах, которые идут на страну
new.ras.ru
Учёные предупреждают о грядущих климатических катастрофах, которые могут включать гиперураганы, которые в ближайшем будущем могут изменить климатические реалии.
Секретные климатические модели дают пугающие прогнозы, и хотя такие угрозы мало обсуждаются, они могут иметь серьезные последствия для планеты.
Рекорды и растущий риск
Сезон ураганов 2025 года обещает побить все рекорды: прогнозируется 21 ураган, что почти в два раза больше нормы. Некоторые из этих штормов могут достигнуть пятой категории, а возможно, даже шестой, с ветром более 350 км/ч.
География угрозы
Ураганы теперь могут возникать в новых зонах, включая Испанию, Вьетнам, Китай и Индию. Эти штормы могут затронуть огромные территории, вызывая катастрофические разрушения.
Глобальное потепление как катализатор
Повышение температуры океанов способствует созданию более мощных штормов, что приводит к образованию ураганов с огромной силой.
Влияние солнечных циклов
2025 год принесет пиковые значения солнечных циклов, что, как предупреждают учёные, будет способствовать усилению экстремальных погодных явлений. Такие циклы уже приводили к рекордам в прошлом.
Масштаб разрушений
Гиперураганы, с их разрушительной силой, могут уничтожать города, срывая крыши и вызывая массовые наводнения.
Прогнозы на будущее
Если текущие тренды сохранятся, к 2050 году гиперураганы могут стать нормой. Города, как Нью-Йорк и Токио, окажутся под угрозой.
Ураганы и Россия
Из-за изменения климата ураганы и тайфуны становятся угрозой и для России, затрагивая её северные регионы, такие как Владивосток и Сахалин.
Глобальные катастрофы и миграция
Миграция людей из зон, подвергающихся катастрофам, будет одним из самых больших последствий. Россия может стать местом укрытия для многих людей, покидающих регионы, пострадавшие от природных бедствий.
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