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«Треть России скоро накроет». Ученые боятся раскрыть детали о суперураганах, которые идут на страну

Учёные предупреждают о грядущих климатических к...

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Учёные предупреждают о грядущих климатических катастрофах, которые могут включать гиперураганы, которые в ближайшем будущем могут изменить климатические реалии.

Секретные климатические модели дают пугающие прогнозы, и хотя такие угрозы мало обсуждаются, они могут иметь серьезные последствия для планеты.

Рекорды и растущий риск

Сезон ураганов 2025 года обещает побить все рекорды: прогнозируется 21 ураган, что почти в два раза больше нормы. Некоторые из этих штормов могут достигнуть пятой категории, а возможно, даже шестой, с ветром более 350 км/ч.

География угрозы

Ураганы теперь могут возникать в новых зонах, включая Испанию, Вьетнам, Китай и Индию. Эти штормы могут затронуть огромные территории, вызывая катастрофические разрушения.

Глобальное потепление как катализатор

Повышение температуры океанов способствует созданию более мощных штормов, что приводит к образованию ураганов с огромной силой.

Влияние солнечных циклов

2025 год принесет пиковые значения солнечных циклов, что, как предупреждают учёные, будет способствовать усилению экстремальных погодных явлений. Такие циклы уже приводили к рекордам в прошлом.

Масштаб разрушений

Гиперураганы, с их разрушительной силой, могут уничтожать города, срывая крыши и вызывая массовые наводнения.

Прогнозы на будущее

Если текущие тренды сохранятся, к 2050 году гиперураганы могут стать нормой. Города, как Нью-Йорк и Токио, окажутся под угрозой.

Ураганы и Россия

Из-за изменения климата ураганы и тайфуны становятся угрозой и для России, затрагивая её северные регионы, такие как Владивосток и Сахалин.

Глобальные катастрофы и миграция

Миграция людей из зон, подвергающихся катастрофам, будет одним из самых больших последствий. Россия может стать местом укрытия для многих людей, покидающих регионы, пострадавшие от природных бедствий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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