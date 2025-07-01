Учёные предупреждают о грядущих климатических катастрофах, которые могут включать гиперураганы, которые в ближайшем будущем могут изменить климатические реалии.

Секретные климатические модели дают пугающие прогнозы, и хотя такие угрозы мало обсуждаются, они могут иметь серьезные последствия для планеты.

Рекорды и растущий риск

Сезон ураганов 2025 года обещает побить все рекорды: прогнозируется 21 ураган, что почти в два раза больше нормы. Некоторые из этих штормов могут достигнуть пятой категории, а возможно, даже шестой, с ветром более 350 км/ч.

География угрозы

Ураганы теперь могут возникать в новых зонах, включая Испанию, Вьетнам, Китай и Индию. Эти штормы могут затронуть огромные территории, вызывая катастрофические разрушения.

Глобальное потепление как катализатор

Повышение температуры океанов способствует созданию более мощных штормов, что приводит к образованию ураганов с огромной силой.

Влияние солнечных циклов

2025 год принесет пиковые значения солнечных циклов, что, как предупреждают учёные, будет способствовать усилению экстремальных погодных явлений. Такие циклы уже приводили к рекордам в прошлом.

Масштаб разрушений

Гиперураганы, с их разрушительной силой, могут уничтожать города, срывая крыши и вызывая массовые наводнения.

Прогнозы на будущее

Если текущие тренды сохранятся, к 2050 году гиперураганы могут стать нормой. Города, как Нью-Йорк и Токио, окажутся под угрозой.

Ураганы и Россия

Из-за изменения климата ураганы и тайфуны становятся угрозой и для России, затрагивая её северные регионы, такие как Владивосток и Сахалин.

Глобальные катастрофы и миграция

Миграция людей из зон, подвергающихся катастрофам, будет одним из самых больших последствий. Россия может стать местом укрытия для многих людей, покидающих регионы, пострадавшие от природных бедствий.