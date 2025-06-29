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«Треть России скоро накроет». Ученые боятся раскрыть данные о суперураганах, которые идут на страну

По прогнозам учёных, планету ждут новые типы шт...

new.ras.ru

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По прогнозам учёных, планету ждут новые типы штормов, которые могут привести к катастрофам мирового масштаба.

Специалисты предупреждают о гиперураганах и других разрушительных климатических явлениях, которые могут стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Почему эти прогнозы вызывают так много опасений, и как это отразится на России?

Рекорды и растущий риск

Атлантический сезон 2025 года уже побил рекорды, с ожидаемыми 21 ураганом — в два раза больше нормы. Два из них могут достичь пятой категории, с ветром более 250 км/ч. Некоторые прогнозы даже предполагают, что пятая категория может быть лишь началом, и ураганы могут достичь шестой категории с ветром до 350 км/ч.

География угрозы

Ранее ураганы были ограничены определенными зонами, однако сейчас они могут достигать таких стран, как Испания, Китай, Вьетнам и Индия. Эти штормы могут вызывать разрушения и в этих регионах.

Глобальное потепление как катализатор

С повышением температуры океанов создаются идеальные условия для ураганов более мощной силы. Тропические воды нагреваются до 30-32°C, что способствует формированию штормов с ветром более 350 км/ч.

Влияние солнечных циклов

В 2025 году увеличенная геомагнитная активность, связанная с пиками солнечных циклов, может привести к росту экстремальных погодных явлений. В 2005 году пиковая солнечная активность привела к рекордным ураганам в Атлантике.

Масштаб разрушений

Гиперураганы могут разрушать целые города, снося всё на своём пути, включая железобетонные здания и автомобили. Такие катастрофы могут стать обычным явлением в ближайшем будущем.

Прогнозы на будущее

Согласно прогнозам, в 2050 году гиперураганы могут стать реальностью. Города, такие как Нью-Йорк, Гонконг и Токио, могут столкнуться с этим явлением.

Ураганы и Россия

Изменение климата также затронет Россию: ураганы и тайфуны начнут достигать северных регионов, таких как Камчатка и Владивосток, что создаст дополнительные угрозы для инфраструктуры и экосистем.

Глобальные катастрофы и миграция

Миграция людей из зон, подверженных катастрофам, станет одной из самых крупных проблем. Россия может стать приютом для миллионов беженцев из более жарких и подверженных ураганам стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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