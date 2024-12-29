Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Тотальный запрет: в Госдуму был внесен проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

В российском законодательстве предложен радикал...

sovetmarka.ru

Подписаться в Telegram

В контексте усилий по ограничению доступа к никотиновым продуктам среди молодежи, российское законодательство может вскоре испытать кардинальные изменения.

Предлагаемый полный запрет на вейпинг ставит перед страной вопросы о балансе между публичным здоровьем и свободой рынка.

Основание для резких мер

Законопроект от КПРФ, направленный на устранение рынка электронных сигарет, обусловлен стремлением к сокращению доступности никотинсодержащих изделий. Вячеслав Володин подчеркивает необходимость защиты подрастающего поколения от зависимостей, которые могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Строгие меры против нарушений

Новая законодательная инициатива предусматривает значительное увеличение штрафов для тех, кто продает вейпы несовершеннолетним — до 700 тысяч рублей для должностных лиц и до 2 миллионов для организаций. Это направлено на усиление ответственности продавцов и снижение стимулов к нарушению закона.

Уголовная ответственность как сдерживающий фактор

Дополнительно вводится уголовная ответственность за повторные нарушения связанные с продажей алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Это включает возможность лишения свободы на срок до одного года, что представляет собой значительное ужесточение наказаний.

Влияние на общество и экономику

Хотя меры могут эффективно снизить доступность вредных продуктов, они также вызывают дебаты о воздействии на бизнес и возможных экономических потерях. Сторонники здоровья населения аплодируют этим шагам, в то время как представители бизнеса выражают опасения по поводу внезапных изменений рыночной среды.

Запрет на вейпинг в России символизирует мощный сдвиг в политике контроля над табачными изделиями, который может стать моделью для других стран, стремящихся к сокращению никотиновой зависимости. В то же время, необходимо тщательное изучение потенциальных социально-экономических последствий таких мер, чтобы гарантировать, что они приносят больше пользы, чем вреда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости России

день назад

В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка

травля мышей в квартире москва

Новости Татарстана

23 часа назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости России

2 дня назад

Как криптовалюты изменили финансовые возможности, принципы и стандарты в e-commerce

уборка мусора на участке цена в Москве

Новости Казани

день назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

12 часов назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Новости Татарстана

16 часов назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

15 часов назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

Новости Татарстана

день назад

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов
Новости Казани
день назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Жители жилого комплекса «Салават Купере» стали ...

Новости Казани

40 минут назад

Авиакомпания Azerbaijan Airlines аннулировала рейс из Казани в Баку

Новости России

день назад

Из уютных студий в промзону: примеры неожиданных фотолокаций от молодых фотографов

Новости Татарстана

час назад

Татарстан возглавил регионы по объему сделок в рамках исламского банкинга

Новости Татарстана

12 часов назад

Алексей Пустозеров подписал контракт с «Ак Барсом» на минимальных условиях
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
17 часов назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Татарстана

12 часов назад

Wildberries внедрит персонализацию в своё мобильное приложение

Новости Татарстана

13 часов назад

Росстат впервые комплексно оценил уровень бедности в России

Новости Татарстана

13 часов назад

Рустам Минниханов исполнил мечту юного болелщика ФК «Рубин»
Важное в РТ
5 дней назад

Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране