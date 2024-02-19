Тотальные потопы: синоптики сказали, к чему готовиться в конце февраля

Граждан Российской Федерации предупреждают, что конец февраля 2024 года сильно удивит своими погодными условиями: в некоторых регионах страны ожидается значительное потепление.

Например, прогноз погоды на вторую половину февраля во Владимире претерпел изменения, причем серьезные.

На данный момент температура воздуха в городе колеблется от минус 2 до минус 6 градусов. Эта же тенденция сохранится до 22 февраля. Однако, после этого ожидается установка плюсовой температуры: 23 февраля она достигнет плюс 1 градуса, 24 – плюс 2 градуса, а 25 числа термометр может подняться до плюс 3-5 градусов.

На протяжении недели днем погода будет держаться на уровне 1 градуса тепла, а ночью температура опустится до минус 6 градусов.

Синоптики также предупредили о начале мощного снегопада, который ожидается 23 февраля. Это стоит учитывать при планировании деятельности на эти даты.

Также сильно потеплеет и в столице России Москве: уже к концу недели столбики термометров будут демонстрировать температуру от плюс 1 до плюс 3 градусов. В тоже время в городе с 21 числа начнутся осадки в виде смешанного снега с дождем и продляться до начала следующей недели.