Тотальная пальма, ни капли сливок: в Роскачестве назвали марки сыра, который не едят даже мыши

Российская система качества обнародовала список торговых брендов сыра, которые не рекомендуются к покупке, сообщает progorodsamara.ru.

Эксперты объясняют, что настоящий сыр должен быть приготовлен из настоящего коровьего молока в соответствии с установленными Государственными стандартами. В связи с тем, что изготавливать сыр и молока дорого, некоторые производители заменяют его растительными жирами в целях экономии, а добавление в продукт пальмового масла является грубым нарушением, и такого ингредиента в сыре быть не должно.

Специалистами Роскачества было исследовано около 30 образцов голландского сыра, изготовленного в разных регионах Российской Федерации. Выбор организации выпал на данный вид сыра, так как россияне покупают его чаще всего.

Итоги проверки оказались в целом приятными: из тридцати исследуемых продуктов от различных торговых марок почти все были признаны качественными и натуральными. В их числе сыры от «Красной цены», «Моей цены», «Сыробогатова», а также от брендов «Белебеевский» и «Первым делом».

Но все же, к сожалению, несколько образцов сыра были занесены специалистами Российской системы качества в список нежелательных для покупки и употребления пищу. К ним относятся голландские сыры из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края, так как в ходе проверки экспертами было установлено, что в продуктах из перечисленных регионов содержатся вредные для организма человека растительные жиры, которые не были указаны на упаковке, что в свою очередь свидетельствует еще и том, что производители данных продуктов предлагают гражданам РФ подделку под видом настоящего сыра.