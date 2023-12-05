Только сливки, ни капли пальмы: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Сливочное масло - незаменимый продукт, который любят многие россияне. В связи с тем, что некоторые производители предпочитают экономить на изготовлении сливочного масла, они добавляют вместо молочных жиров и молока пальмовое масло, которое может нанести вред организму человека при его избыточном употреблении.

Специалисты Росконтроля периодически проверяют качество и безопасность продуктов питания, предлагаемых гражданам нашей страны. Исключением не стало и сливочное масло, которое покупают очень часто.

В итогах исследования эксперты назвали лучшие марки, производящие данный продукт, а лучшими они были признаны, потому что в их сливочном масле не было обнаружено вредных для организма человека ингредиентов, включая растительные жиры, которые могут стать причинами развития болезней сердечно-сосудистой системы и набора лишнего веса.

В четверку лучших производителей сливочных масел вошли российские бренды «Экомилк», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево» и «Лакомо», передал информационно-новостной портал pg13.