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· Ульяна Сенько

Только ее можно взять с полки: Роскачество проверило тушенку из магазинов

Только ее можно взять с полки: Роскачество проверило тушенку из магазинов

telegra.ph

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Эксперты Роскачества провели исследования тушенки, предлагаемой производителями россиянам. С полными результатами проверки можно ознакомиться на сайте.

Специалисты Российской системы качества периодически проверяют продукты питания, популярные у граждан РФ. На это раз проверку проходили консервы из мяса высшего сорта. Интересно, что немногие россияне знают, что тушенка делиться на продукты из мяса высшего сорта, первого и просто из мяса. Поэтому для разных видов консервированного тушеного мяса существуют разные нормативы ГОСТ.

В ходе исследований Роскачество выявило лучшие торговые марки российской тушенки: "Микоян" и "Честный продукт" заняли первое золотое место по качеству, а консервы марок "Гродфуд", "Совок", "Барс", "Мяскон" и "Атрус" вошли в число лучших.

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